Vリーグフラーゴラッド鹿児島は、プレーオフ進出を目指し14日と15日、今シーズン最後のホーム戦に臨みました。 今季最後のホーム戦、舞台は霧島市。観客数は両日あわせ約2600人。 （ファン歴2年 霧島市から）「緊張しているが、フラゴラのみんな強いので絶対大丈夫と信じて応援しようと」 （小学生の姉妹）「スパイクも音が違うし、サーブの入れ方も違うから、そういう選手になりた