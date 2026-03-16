鹿児島県大崎町で15日、県内の中高生を対象とした陸上教室が開かれ、陸上の田中希実選手がゲスト講師として参加しました。 大崎町で行われたセイコーグループ主催の陸上教室。講師として、日本を代表する女子陸上中長距離選手の田中希実選手が招かれ、県内の中高生53人が参加しました。 トレーニングのため、今月15日までの1週間、大崎町で合宿していた田中選手。 教室ではトップアスリートの力を肌で