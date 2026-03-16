鹿児島県指宿市の水迫畜産が牛肉の産地などを不正に表示していた問題で、屋久島町は、ふるさと納税で水迫畜産の返礼品の受け付けを停止しました。 この問題は、水迫畜産が2023年1月から2024年1月にかけて、牛肉の産地や種類を不正に表示していたものです。 ふるさと納税の返礼品になっていて、不正表示された返礼品は6市でおよそ4万1000件に上っています。 水迫畜産の水迫社長は、これまで南九州市などに謝罪しました。 これと