映像制作会社「カラー」公式Xが2026年3月13日に更新され、代表の庵野秀明氏（65）がスタジオジブリの宮崎駿監督（85）のもとを訪れたと報告した。「穏やかになったなぁ」庵野氏はカラーのXで、宮崎監督のアトリエ「二馬力」を訪れたことを報告。「宮さん（宮粼駿氏）は今も元気に好きな『絵』を自由に書いてました。凄い人です」とつづった。投稿には、「ナウシカからの歴戦のスタッフさんに撮ってもらいました」という、庵