燃料代の高騰で大きな影響を受けているのが「物流業界」です。県トラック協会は近く塩田知事に支援を求める方針です。 （セイコー運輸 鳥部敏雄代表）「今回の油は究極、こんなに急激に値が上がると思っていなかった」 鹿児島市に本社を置くセイコー運輸の代表で、県トラック協会の会長も務める鳥部敏雄さんです。セイコー運輸では123台のトラックで、卵や切り花などを県内外に配送しています。燃料となる「軽