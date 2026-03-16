鈴木紗理奈と中川安奈がDJを務めるinterfmのラジオ番組「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（毎週木曜日22:00〜22:30放送）。母として、ひとりの女性として、仕事にも家庭にも全力で向き合う鈴木紗理奈。そして自分の「やりたいこと」のために全力で働きながら、恋愛にも一生懸命な中川安奈。そんな最強タッグの2人が、現代を生きる女性たちのリアルな声に耳を傾け、笑いながら、時に涙しながら語り合う、“修羅”な毎日を前