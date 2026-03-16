ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「行列」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師莉（れい）さん）【質問】あなたは、人気の飲食店に開店前から並んでいます。幸い一番乗りをしたので、あなたの後ろにはどんどん行列が出来ていきます。行列に並んでいるお客さんの中には、イライラしている人も