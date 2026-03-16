秋田朝日放送 秋田県潟上市の特別支援学校「天王みどり学園」で１６日、中学部２年生の生徒１２人が自分たちで育てたコメを使ってみそたんぽづくりに挑戦しました。炭火で焼いた本格的なみそたんぽです。 天王みどり学園では、学年ごとにプロジェクトに取り組んでいます。２年生は「みどりの米プロジェクト」と題して、生涯を貧農救済に捧げた石川理紀之助について学んだほか、学校に田んぼを作ってコメ作りを行いました。