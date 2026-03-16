ドル売り優勢、ユーロドル一時１．１４７８レベルに上昇＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル売りが優勢になっている。ユーロドルは一時1.1478レベルと本日の高値を更新。ポンドドルも連れ高となり、高値を1.3273レベルに伸ばしている。ドル円は159.20台と、ロンドン序盤につけた安値159.17レベルに再接近している。きょうは「有事のドル買い」に対する調整の動きが優勢になっている。 USD/JPY159.28EUR/USD