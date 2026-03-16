女優の見上愛が、第４９回日本アカデミー賞授賞式でのオフショットを公開した。１６日までに自身のインスタグラムを更新した見上は「第４９回 日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しました。ありがとうございます」と報告。「こんな初めてだらけの幸せな景色を見せてくださった、国宝チームの皆さま、観客の皆さまに感謝です。ここにまた戻ってくるために頑張る！とはなんだか言い出せなくって、でも、ここにまた戻って