一晩漬けて、朝入れるだけ！ 前夜に野菜や卵を漬けておき、朝はお弁当箱に詰めるだけ！の、お弁当おかずを覚えておくと便利です。冷蔵庫にあるめんつゆで作れる、「漬けるだけ」おすすめレシピを集めました。 彩りにも◎ブロッコリー漬け麺にもぴったりのゆで卵漬けすき間に入れやすい！アスパラ冷やしてもおいしい、ズッキーニ漬けシャキシャキ食感が楽しい山芋寝ている間においしく変身 夜にめんつゆに漬けた食材は、寝ている