◆大相撲▽春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）西十両１３枚目・藤天晴（藤島）が、東十両１１枚目・一意（木瀬）に押し出されて、４勝５敗となった。「踏み込みはそこまで悪くなかったが、相手が重かった。しっかり大きな相手にも踏み込みことはできたので、明日につながる相撲だったと思う」と前を向いた。前日の１５日に元大関・若嶋津の日高六男さんが肺炎のため死去した。若嶋津さんは鹿児島商工高（現樟南