大人気アニメ『鬼滅の刃』の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）が、4月9日をもって終映することが発表された。あわせて新たな入場者特典が発表され、20日から「エンドロールイラストカード 第1弾」、28日から「エンドロールイラストカード 第2弾」が配布される。【画像】最後の特典！キャラ大集結の配布される『鬼滅の刃』イラストカードファイナルPVも解禁となり、2025年7月18日より公開