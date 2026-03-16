現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が16日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。WBC準々決勝ベネズエラ戦に敗れた侍ジャパンの戦いを振り返った。「入り方がね、台湾にコールド勝ちでしょ」落合氏の指摘は初戦からだった。「（台湾戦は）もっと接戦になるのかなと思ったけども、あそこからだんだん苦しい戦いになってきて勝ち上がっていったってい