三笠宮家の彬子さまはヨーロッパのルクセンブルクとモナコを訪問するため、羽田空港を出発されました。彬子さまは16日、見送りの宮内庁関係者などとにこやかに挨拶し、羽田空港を出発されました。日本美術の研究を続ける彬子さまは今回の訪問中ルクセンブルクの博物館を訪れ、日本の美術品の複製が西洋の美術館で果たした役割などについて講演されます。その後、モナコ入りし日本ラグビーフットボール協会の名誉総裁として大阪の小