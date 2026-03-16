アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）は16日、4月29日に有明アリーナで行われる「ONESAMURAI1」の追加対戦カードを発表した。ONE女子アトム級総合格闘技で平田樹（26）とリトゥ・フォガット（31）が対戦する。平田は柔道をベースにしたテイクダウンとトップコントロールを武器に、常に前に出るアグレッシブなスタイル。精神面の成長とともに進化を続け、ONE女子MMAの次世代を担っている。また、フォガ