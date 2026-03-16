ＮＨＫの『ニャンちゅうワールド放送局』の『ニャンちゅう』役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。自身の右手中指の先が動かなくなったことについて投稿しました。【写真を見る】【 ＡＬＳ闘病 】声優・津久井教生さん「右手の中指の先が完全に動かなくなりました…」生活を支えた身体の一部に感謝の言葉「今までありがとう〜♪」【 ニャンちゅう 】津久井さんは、「