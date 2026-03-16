こんがりと焼き上がったサケにマグロのお刺身、おひたし、納豆、卵焼きという“ザ・日本の朝食”が食べ放題で990円？いま、朝からお得な“モーニングブーム”が拡大中です。「イット！」が取材したのは、東京・台東区にある「御徒町小町食堂」。まだ空も明けきらない中、店の前に並んでいたのは約15人。そして午前6時になると、続々と店内へ。おぼんを手に並んでいるようですが、早朝から並んでいたのは朝食バイキングのためでした