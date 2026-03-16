この春、新バディの誕生とともに6年ぶりに再始動する爽快ミステリー『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』。今シーズンから『未解決』ファミリーに仲間入りした新キャスト・黒島結菜が3月15日（日）に誕生日を迎え、スタッフ一同がサプライズでお祝いした。【映像】『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season３』15秒予告警視庁捜査一課「特命捜査対策室」第6係（文書解読係／通称：倉庫番）に所属する文字フェチ頭脳派刑事・鳴海