KOTORIが、新曲「RIOT」を3月18日に配信リリースする。 （関連：ハルカミライ、Hump Back、KOTORI、FOMAREによる熱狂のステージ一夜限りの武道館公演『今日も最初で最後。』） 同楽曲のリリースで、前作EP『TSUBASA』から約8カ月ぶりのリリースとなる。急遽リリースが決まった今作のタイトルは、配信日に神奈川 CLUB CITTA'で行われるフロアワンマンライブのタイトルと同名となっており、あ