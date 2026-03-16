Kroiが、8月より全国6都市10公演をめぐるツアー『Kroi Live Tour 2026 “JUNGLE”』の対バン相手を発表した。 （関連：Kroi「世の中にはもっと変な音楽があっていい」魅惑のサウンドスケープで観客を揺らした初のホールツアー） 今回発表されたのは、レキシ、iri、KIRINJI、東京スカパラダイスオーケストラの4組。本ツアーのチケットは、本日3月16日よりオフィシャル先行2次がスタ