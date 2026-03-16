スポーツを通じて多様な個性を尊重し支えあうことの大切さをうたったミラノ・コルティナパラリンピックがきのう（15日）閉幕しました。 今大会ではパラクロスカントリースキーのレジェンドで岡山県西粟倉村出身の新田佳浩選手が8回目の出場を果たしています。 今大会、4種目に出場した新田選手。きのう、ラストレースとなる男子20キロフリーに挑みました。 雪の積もった野山を駆け抜けるクロスカ