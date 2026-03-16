任期満了に伴い夏に行われる予定の香川県知事選挙に、現職の池田豊人氏が再選を目指して立候補する考えを明らかにしました。 きょう（16日）の県議会最終日で、1期目を振り返り、2期目への決意を述べたものです。 （池田豊人氏（64）現（1））「引き続き県政を担当しふるさと香川のために人生100年時代のフロンティア県2.0を掲げてこの変革の時代に立ち向かいたい」池田氏は高松市出身で、東京大学大学院修了後、建設省＝現在の