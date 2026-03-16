MAISONdesの新曲「Ash＆Ember feat. LiSA, ナナホシ管弦楽団」が、3月18日に配信リリースされる。 （関連：サザンオールスターズ、NewJeans、Cornelius、ちゃんみな、INI、MAISONdes……注目新譜5作をレビュー） 本楽曲は、ボカロPのナナホシ管弦楽団が楽曲制作を手がけ、LiSAが歌唱を担当した1曲。確かな表現力と存在感を放つLiSAの歌声と、ナナホシ管弦楽団によるエモーショナルかつ力強い