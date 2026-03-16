（台北中央社）台北市は、たばこの煙のない街「スモークフリーシティー」を推進している。衛生福利部（保健省）の石崇良（せきすうりょう）部長（保健相）は16日、市全体を禁煙場所にすることには法的根拠があるとした上で、屋外の喫煙室や喫煙エリアの設置は可能だとの考えを示した。石氏は、たばこに対する規制を定めた「煙害防制法」では、地方自治体を含む各レベルの主務機関が屋外の禁煙場所を定めることを認めていると説明。