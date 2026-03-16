（台北中央社）超党派議員連盟、日華議員懇談会（日華懇）会長の古屋圭司衆院議員（自民党）は16日、台北市内で開催された国際フォーラム「玉山論壇」で基調講演を行い、自衛隊の音楽隊と台米の軍楽隊の3者によるジョイント音楽会の開催を提案した。講演後に記者会見を行い、スピーチの内容について語った。古屋氏は15日から2日間の日程で訪台。フォーラムでの講演の他、頼清徳（らいせいとく）総統や台湾の対日窓口機関、台湾日本