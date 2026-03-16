現地３月15日に開催されたラ・リーガ第28節で、バルセロナはセビージャとホームで対戦。５−２で勝利した。この一戦で、怪我のため戦列を離れていたバルサのガビが、82分にラフィーニャとの交代で途中出場。昨年８月23日に行なわれたラ・リーガ第２節・レバンテ戦（３−２）以来、204日ぶりにピッチに立った。スペイン代表MFは、2023年11月に右膝の前十字靭帯を断裂。24年10月にカムバックしたものの、レバンテ戦後に右膝の