【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAISONdesに、4月にソロデビュー15周年イヤーを迎えるLiSAがあらたに“入居”し、ナナホシ管弦楽団との新曲「Ash＆Ember feat. LiSA, ナナホシ管弦楽団」が、3月18日に配信リリースされることが決定した。 ■「Ash＆Ember」は、心がふさがってしまいそうな瞬間にそっと寄り添う一曲 「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜