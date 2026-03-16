【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszのニューアルバム『MOMENTUM』（4月29日発売）の3形態同時予約購入特典の詳細が発表された。 ■3形態同時予約購入特典には3大ストリーミング映像他を用意 まずは3大ストリーミング映像。 ひとつ目の映像はバラエティ映像「今こそ自分の限界を超える時！メンタル王 最強決定戦 ～ワンカードポーカー篇～」。2025年のババ抜き