3月16日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― 武蔵野銀行 [東証Ｐ]決算月【3月】3/16発表（場中） 26年9月末に200株以上（株式分割後）を保有する株主を対象に、保有株数に応じてQUOカード1000円分またはカタログギフト3000～6000円相当を贈呈するほか、株主優待定期預