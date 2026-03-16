15日、ワールド・ベースボール・クラシックの準々決勝に臨んだ侍ジャパン。広島からも球児たちが声援を送りました。■チームの代表「1番指名打者・大谷くん。」■記者「きょうは誰に期待しますか？」■子どもたち「山本由伸、源田でしょ。」15日に行われた準々決勝で、ベネズエラと対戦した「侍ジャパン」。■記者「WBC気になる？」■子ども「はい、練習より気になります」「侍ジャパン」の試合が行