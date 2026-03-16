中国メディアの揚子晩報によると、中国の声優事務所大手「729声工場」に所属する声優20人余りが13日、生成AIを使った声優の声の無断使用に反対する書簡を発表した。書簡は、生成AI技術の高度化と普及に伴い、主要な動画プラットフォームやSNS上に、声優本人のものに酷似した生成AI音声が大量に出現し、声優らの権利が著しく侵害されていると指摘した。そして、いかなる個人、組織、企業、プラットフォームに対しても、生成AIツール