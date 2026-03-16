3月15日、ラジオ番組『爆笑問題の日曜サンデー』（TBSラジオ）が公式Xを更新。同局の山本恵里伽アナウンサーが番組を卒業するとして、4月からは篠原梨菜アナウンサーがアシスタントを担当することを公表した。篠原アナは、2019年に入社。まだまだ若手の女性アナウンサーだ。学生時代にはお天気キャスターを経験したキャリアとアナウンス力で注目されており、現在も『THE TIME,』（TBS系）内の名物コーナー「早朝グルメ」のリポ