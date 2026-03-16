北京市は3月14日、今年初となる大型就職説明会を中国国際展覧センターで開催し、480社以上の企業が数万件の求人を携えて参加しました。会場には1万人余りの求職者が訪れ、うち大卒が約50%を占め、オンラインで参加した求職者は延べ30万人近くに達しました。紹介によると、今回の就職説明会は科学技術イノベーション産業の発展ニーズに焦点を当て、ハイテク技術関連の求人募集が主力となり、全体の70%以上を占めました。AIアルゴリ