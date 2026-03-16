NHKは16日、朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜金曜前8・00）のスピンオフドラマ2作品を3月30日から4夜連続で放送すると発表した。主人公はトキの友人のサワ（円井わん）と、花田旅館の女中のウメ（野内まる）。さらに、新たな出演者として葉山奨之と山谷花純を迎え、本編では描かれなかったトキとヘブンを取り巻く人々の知られざる物語が描かれる。スピンオフ第1弾は「オサワ、スイーッチョン。」（前編30日、後編31日、い