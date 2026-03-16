日本などを名指しして、ホルムズ海峡に艦船を派遣することを「期待する」とした、アメリカのトランプ大統領の発言に波紋が広がっています。日本と同じく、トランプ大統領との会談を控える中国。16日、この事態への対応について発言がありました。■「面白半分であと数回攻撃するかも…」さらなる攻撃も示唆ドバイ国際空港近くで16日、燃料タンクに無人機攻撃があり火災が発生。夜が明けたあとも煙が立ち上り、“世界で最も利用者の