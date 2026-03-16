WBC(ワールドベースボールクラシック)準々決勝で敗退した野球日本代表の種市篤暉投手が16日、自身のインスタグラムを更新。大会を総括しました。侍ジャパンの選手らが整列した場面と自身の投球場面の写真とともに「沢山の応援ありがとうございました」と文章を始めた種市投手。「個人としてもチームとしても納得できる終わり方ではありませんでした」と、ベネズエラに敗戦した悔しさを記しました。また「前回大会を見て次のWBCは自