川崎市役所（資料写真）川崎市は１６日、市内に住む３０代男性がはしかに感染したと発表した。直近の海外渡航歴はなく、感染経路を調べている。市健康福祉局によると、男性は９日に発熱の症状が出て、１０、１３日に医療機関を受診。さらに、１４日に別の医療機関を受診したところ、１５日に陽性が判明した。現在は自宅療養中で快方に向かっているという。男性は周囲に感染させる可能性のある１３、１４日にＪＲ南武線を利用