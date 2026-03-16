Image: Amazon.co.jp この記事は2024年10月6日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。スマホよりも大きな画面で見やすく、ノートPCよりも手軽に扱えるタブレット。しかし、携帯がしやすく、満足のいく価格帯での1台が見つからず困っている人も多いのでは？手頃な価格帯のタブレットの中で、Xiaomi（