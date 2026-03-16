Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月16日は、コンパクトで軽量ながら健康管理・フィットネス機能が充実した「Apple Watch Series 11（GPSモデル）」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmジ