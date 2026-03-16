「今日は驚いた」敵将が語った日本の継投策への違和感と攻略法野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫し、大会連覇を逃した。リリーフ陣が崩れて痛恨の敗戦となったが、試合後にベネズエラ代表のオマール・ロペス監督が日本の継投策に対して抱いた“違和感”を告白。アナリティクス（分析）を利用し