プレッピースタイルへの注目度が高まるとともに、春の羽織りとして大きな存在感を示しているのがブレザー。【ZARA（ザラ）】でも、ガバッと羽織るだけでサマ見えを狙えるモダンなブレザーが続々と登場しています。カジュアルコーデにもプラスワンで端正なイメージを足せる一着は、ミドル世代の装いをさらに垢抜けさせてくれるはず。この春新たに買い足したい旬顔のブレザーをリコメンド！ 立