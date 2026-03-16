1.遊んでいる 猫は寝ている時間が長い動物ですが、1日中寝ているわけではありません。そのため、飼い主さんが仕事に出掛けている留守番中などは、外敵から身を守る必要も自力で食事を確保する必要もないため、刺激不足で退屈して過ごしていることもあります。 そんな猫にとって、机や棚の上に並べられた大小さまざまな置物や日用品が、おもちゃに見えても不思議ではないでしょう。退屈しのぎに遊んでいて落としてしまい、