【ダイソー】ではサンリオキャラクターが大集合した「新作キーホルダー」が注目を集めている様子。ラバーならではの存在感があり、目印にもぴったりです。可愛いビジュアルについ何個も集めたくなるかも。今回はそんな見逃せない新作に、サンリオキャラの大きめキーホルダーもあわせてご紹介します。 ぷっくり感が可愛い！「ぷちコーム ラバーキーホルダー」