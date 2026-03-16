WBC準決勝ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝が15日（日本時間16日）、米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、米国がドミニカ共和国に2-1で勝利した。米国は3大会連続の決勝進出、ドミニカ共和国は準決勝敗退となった。試合終了の三振判定が物議を醸す中、メジャー通算251勝左腕も怒りを表している。1-2でドミニカ共和国が追いかける9回2死三塁、フルカウントから剛腕ミラーが投じた8球目の低め変