北京五輪で落球→メダルなし、誰よりも辛さ知る男が動いた野球日本代表「侍ジャパン」が16日、成田空港着の日航機で帰国した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では14日（日本時間15日）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退。大会が始まって以来初めて、4強入りを逃していた。このタイミングで広がっているのが、SNSを介した選手たちへの誹謗中傷。失敗した選手の苦しみをだれよりも知る男が「つぎへ向かう力に