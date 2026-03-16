「EXPO 2025」（大阪・関西万博）の公式キャラクター・ミャクミャクが16日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。今年4月13日に、自身初のグラビア写真集「I myaku you. 」を発売することを発表した。 【写真】強烈すぎ!?ミャクミャクの“刺激的”先行カット その独特の見た目と愛らしさから2025年に大注目を集めたミャクミャク。同作は初グラビア写真集ながら、全224ページの大ボリュームとな