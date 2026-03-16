燃えさかる炎をあえて下から超高性能スローモーションカメラで撮影した様子がYouTubeに公開されています。スローモーションで炎を地中から撮影する - スローモー・ガイズ - YouTubeパーソナリティはスローモーション映像系YouTuberとしておなじみのThe Slow Mo Guys、ギャブとダンです。「炎を下から見る」というのは、ギャブが子どもの頃に見た「007／ゴールデンアイ」のワンシーンを再現するものです。というわけで、今回はコン