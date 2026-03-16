元日向坂46の富田鈴花が15日放送の『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系／毎週日曜19時）に出演。グループ卒業後の収入事情を明かした。【写真】富田鈴花、スタイル抜群の水着姿富田は昨年8月、8年間在籍した日向坂46を卒業。番組では「鬼ハードモード」に挑戦し、今後について「ミュージカル俳優として頑張っていきたい」と意気込みを語った。さらに「失敗したらネガティブなイメージしかつかないと思うので、私が女性初の