ＮＨＫ大阪放送局は１６日、連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）のスピンオフドラマ２作品を、３０日から４夜連続で放送すると発表した。主人公はトキの友人のサワ（円井わん）と、花田旅館の女中のウメ（野内まる）。新たに葉山奨之と山谷花純も出演する。本編では描かれなかったトキ（郄石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）を取り巻く人々の知られざる物語。スピンオフとあわせて郄石あかり、ト